Stop all'aumento della Tari, ma è emergenza rifiuti: il consiglio comunale ferma il piano per la Rap

A Palermo l'emergenza rifiuti, stavolta, è davvero alle porte. Il Consiglio comunale, al termine di una seduta che si è chiusa alle 2 di notte, ha scelto di non votare la delibera con il Piano economico finanziario 2020 della Rap e il nuovo tariffario della Tari 2021. Uno smacco per la maggioranza del sindaco Leoluca Orlando che in sala della Lapidi non può più contare su una maggioranza. Stop, intanto, almeno per quest'anno, agli aumenti sulla tassa sui rifiuti.

Il Piano comprendeva i 24 milioni di euro di extracosti che la Rap ha affrontato nel 2020 per il trasporto e il conferimento dei rifiuti palermitani presso le discariche fuori città a causa della chiusura di Bellolampo. Inoltre, se approvata, avrebbe consentito all'azienda di ricevere anche una anticipazione di 16 milioni di euro dell’intero ammontare dei crediti che Rap vanta nei confronti del Comune

La votazione della delibera è saltata perché, dopo l'ennesima interruzione, in aula si sono presentati soltanto nove consiglieri di maggioranza invece di dieci. Che, pure se sommati ai sei consiglieri di opposizione che avevano garantito la loro presenza, non hanno permesso al Consiglio di raggiungere il numero legale.

"Siamo una forza politica seria che non fugge davanti alle difficoltà - dice il capogruppo del Pd al comune di Palermo, Rosario Arcoleo -. Davanti al rischio concreto del fallimento di Rap e di sicura crisi per la città, abbiamo proposto di suddividere in tre annualità eque l'extra-costo per il trasferimento dei rifiuti in altre discariche, causato da responsabilità del governo regionale, che non ha per tempo provveduto, alle autorizzazioni per la manutenzione della sesta vasca e alla realizzazione della settima".

"La delibera andava approvata - commenta Giulio Tantillo, consigliere di Forza Italia - ma con un emendamento che consentisse di rinviare gli aumenti della Tari al 2022 a causa delle conseguenze economiche del Covid sulle finanze delle famiglie parlamentari". Altri componenti dell'opposizione, oggi con numeri di maggioranza, non la pensavano però allo stesso modo. A questo proposito, Barbara Evola di Sinistra Comune parla di "viltà politica".

"Come più volte affermato e ribadito dal segretario generale e dal ragioniere generale - dicono i consiglieri di Avanti Insieme Valentina Chinnici, Massimo Giaconia, Claudia Rini - la mancata approvazione di questi atti molto probabilmente genererà effetti devastanti, che si potrebbero configurare in grave danno erariale per il Comune e in instabilità aziendale per la Rap". "Speravamo - proseguono - considerata l’importanza degli atti sottoposti alla votazione del Consiglio, che prevalesse il buon senso e l’amore per la nostra città, invece, questa notte si è potuto registrare da parte di una buona componente dell’opposizione un elevato cinismo, irrisione e noncuranza rispetto alle sorti della partecipata Rap, dei suoi dipendenti e della città tutta".

"La buona notizia per le famiglie palermitane è che non si registrerà alcun aumento sulle tariffe della Tari, che resteranno invariate rispetto alle quote degli ultimi due anni. Tuttavia, sono alquanto preoccupato per la futura stabilità della partecipata Rap perché la sensazione è che dietro a queste 'non' scelte da parte di alcuni gruppi consiliari, specie del centrodestra, ci sia celata una manovra che mira a dar vita a un progetto di privatizzazione della Rap", dice Antonino Randazzo, consigliere comunale del Movimento 5 stelle. Gli aumenti però dovranno essere recuperati prima o poi e quindi è probabile che graveranno sulle tariffe del 2022 e del 2023.

"Occorre certamente dare stabilità e garanzie alla Rap - dice Igor Gelarda, capogruppo della Lega a palazzo delle Aquile - ma non è tollerabile farlo prendendo in giro i palermitani, che sarebbero stati costretti a pagare un aumento della tassa sui rifiuti che in questo momento è un balzello perché il servizio erogato è praticamente nullo". "Ormai - è il parere della consigliera comunale Marianna Caronia - siamo in piena emergenza ed è evidente che l'amministrazione comunale, il sindaco e i suoi assessori non sono in grado di affrontarla. Per questo chiedo al prefetto di convocare con urgenza un tavolo tecnico e di prendere le redini della situazione, per impedire che si interrompa un servizio essenziale e per far fronte alla sempre più grave emergenza igienico-sanitaria che incombe su Palermo".