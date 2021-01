Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Open Arms, per Salvini udienza rinviata: "Sono tranquillo e orgoglioso, rifarei e rifarò tutto"

Disposto il rinvio al 20 marzo per consentire la traduzione di alcuni documenti di bordo della nave. L'avvocato del leader della Lega: "Batteva bandiera spagnola, nessun obbligo di Pos". I legali della Ong: "Impossibile sbarco in Spagna". Sulla polemica per la mascherina e le parole di Salvatore Borsellino: "Io omaggio gli eroi dell'antimafia, punto"