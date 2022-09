Oggi la prima riunione del nuovo Corecom Sicilia, il presidente: "Massima imparzialità"

Si è insediato questa mattina il nuovo Comitato regionale per le comunicazioni. Del braccio operativo dell’Agcom in Sicilia fanno parte giornalisti ed esperti della comunicazione: il presidente Andrea Peria Giaconia e i Commissari Salvatore Li Castri, Ugo Piazza, Aldo Mantineo e Luigi Sarullo.

Alla prima riunione del Corecom Sicilia, che si è svolta presso la sala conferenze dell’ente, hanno portato il saluto istituzionale il segretario generale della Regione Siciliana, Maria Mattarella, e il segretario generale dell’Ars, Fabrizio Scimè, che, nel loro intervento, hanno sottolineato la propria disponibilità ad una fattiva e costruttiva collaborazione.

All’ordine del giorno della riunione odierna anche le istanze pervenute nelle scorse settimane in merito al rispetto della par condicio nelle competizioni elettorali nazionali e regionali del 25 settembre. Il neo comitato ha prioritariamente preso atto dell’ottimo lavoro istruttorio completato dall’ufficio sulle istanze pervenute il cui giudizio finale, per competenza, adesso, è demandato all’Agcom.

“Ringrazio i vertici amministrativi per avere partecipato alla prima seduta del Corecom Sicilia – afferma Andrea Peria Giaconia - Guiderò l’organismo con la massima imparzialità e in sinergia con cittadini, imprese ed associazioni. Ci faremo carico di assicurare il maggior supporto possibile alla Giunta regionale e all’Ars in materia di comunicazione".