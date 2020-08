Beni culturali, il Sadirs: "Siglata intesa per scongiurare chiusura nei festivi"

Siglato l’accordo tra Regione e sindacati che scongiura la chiusura dei musei nei festivi. Lo comunica la segreteria regionale del Sadirs, che ieri ha partecipato al lungo confronto con il dipartimento dei Beni culturali e quello alla Funzione pubblica.

Giuseppe Di Paola e Peppino Salerno si dicono “soddisfatti del risultato raggiunto. Questo dimostra che quando c’è un confronto sano e si dialoga, è possibile arrivare a soluzioni condivise nell’interesse dei lavoratori e dei fruitori del nostro patrimonio culturale. Ringraziamo anche la dottoressa Madonia, dirigente generale della Funzione pubblica, per la grande disponibilità mostrata. L’accordo consentirà di mantenere aperti i siti attraverso però un monitoraggio costante delle attività e dei turni che dovrà essere portato avanti fino a fine agosto. Anche perché – proseguono Di Paola e Salerno – non è tollerabile che i dirigenti periferici in maniera autonoma agiscano sulla base di criteri che rispondono a un altro tipo di logica a danno di una parte dei lavoratori. Ci deve essere una pianificazione del dipartimento che i dirigenti periferici devono adeguarsi”.