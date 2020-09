Mozione di sfiducia, Sinistra Comune conferma l'appoggio a Orlando

Sinistra comune conferma la fiducia al sindaco Leoluca Orlando, che lunedì dovà affrontare il Consiglio comunale in occasione della discussione della mozione di sfiducia presentata da 19 consiglieri d'opposizione.

L'assemblea di Sinistra comune all'unanimità dà mandato ai propri rappresentanti in Consiglio comunale di rinnovare la fiducia al sindaco Leoluca Orlando e a questa esperienza di governo della città - si legge in una nota -. Riteniamo indispensabile subito dopo un confronto costruttivo tra tutte le forze di maggioranza per la definizione degli obiettivi da avviare e/o portare a compimento entro la fine della consiliatura".

Sinistra comune conta quattro rappresentanti in Consiglio. La discussione a Sala delle Lapidi inizierà alle 10 di lunedi': affinchè la sfiducia venga approvata sono necessari 24 voti.