"Palermo tra i rifiuti: nessuno affronta i temi strutturali per risolvere i problemi"

Palermo è una città sporca, connotata da una forte carenza igienica legata alla mancata raccolta atavica dei rifiuti di ogni tipo. Cataste di immondizia sono presenti in ogni angolo della città, oasi di topi, gabbiani e insetti che lì trovano il loro habitat ideale. Non serve lamentarsi per il singolo sito pieno di sacchetti: ammesso che venga ripulito lo ritroveremo intatto il giorno dopo. Serve che l’amministrazione si attivi (insieme alla Regione per la sua parte di competenza), a risolvere i gravi problemi strutturali come la mancanza di personale della Rap, la discarica al collasso, mezzi per la raccolta semidistrutti e inutilizzabili, scomparsa degli spazzini. Inoltre, occorre munire di telecamere i punti critici delle discariche abusive per punire gli incivili che abbandonano i rifiuti ingombranti in ogni angolo. Il Movimento di Cittadinanza si fa interprete dei bisogni e i diritti dei cittadini che pagano tasse salate senza ricevere servizi adeguati.

