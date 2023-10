Rifondazione comunista: "Solidali con i popoli che soffrono, Palermo lavori per la pace tra Israele e Palestina"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Centinaia di cittadini hanno portato ieri solidarietà alla comunità palestinese palermitana riunitasi in via Ruggero Settimo e agli operatori della Ong palermitana Ciss che attualmente opera nella striscia di Gaza. L'Italia si è sempre mostrata solidale con le sofferenze del popolo palestinese e non ha mai avuto timori nel rimarcare gli errori enormi nella costruzione della Stato di Israele come elemento di affrancamento dell'occidente dall'orrore della Shoah", lo dichiarano Ramon La Torre, segretario cittadino del partito della Rifondazione comunista, e Frank Ferlisi, segretario federale dello stesso partito.

"La crisi israelo-palestinese si è sempre più avvitata su se stessa - affermano - complice la narrazione fuorviante e l'agire di quel pezzo di mondo che costruisce il proprio benessere sul dominio di altri pezzi di mondo. Un Mediterraneo pacificato non può che arricchire sotto ogni punto di vista anche il Sud d'Europa. Palermo è già città gemellata con le città palestinesi di Khan Younis e di Betlemme e deve giocare il ruolo che le è consono, ovvero sintesi millenaria e culla delle grandi culture del Mediterraneo".

"Chiediamo - concludono - che si riconosca la complessità della crisi mediorientale e si dia dignità ai popoli in sofferenza. Chiediamo che al fianco della bandiera dello Stato di Israele si issino sui pennoni di Palazzo delle Aquile anche quella dello stato di Palestina e quella multicolore della Pace. Chiediamo che il consiglio comunale approvi un odg che candidi la nostra città a luogo di incontro per i popoli in pacificazione “Palermo città aperta” e che faccia della nostra città quel pezzo di Mediterraneo dove il mondo si rigenera".