Incendi. Schillaci (M5s):"Subito commissione d’inchiesta per arginare il fenomeno"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Istituire una commissione di inchiesta urgentemente che si occupi del sistema dei roghi a Palermo. Oltre al grande caldo di questi giorni infatti i roghi che stanno interessando diverse zone di Palermo, tra cui la discarica di Bellolampo, con l’impianto Tmb, non possono che essere il risultato di un sistema organizzato per mettere in ginocchio la città”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci componente della commissione antimafia all’Ars.

"E' tutto da chiarire infatti – sottolinea Schillaci – come sia possibile che il rogo colpisca anche un impianto dentro la discarica di Bellolampo costato milioni di euro e normalmente presidiato. Occorre investire nelle nuove tecnologie al più presto e presidiare il territorio con la collaborazione delle associazioni che, di concerto con il Corpo Forestale, possano preservare l’integrità di alcune porzioni di territorio e divenendo presidi di legalità per contrastare gli incendiari ai quali vanno sequestrati i beni, così come prevede un DDL voto che abbiamo presentato in Ars. Ovviamente la seduta monotematica a Sala D’Ercole sul tema degli incendi non è rinviabile e serve la presenza e l’impegno concreto del governo Schifani per potenziare di uomini e mezzi Corpo Forestale e Vigili del Fuoco”, conclude Schillaci.