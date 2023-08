Forza Italia addio, Giuseppe Federico passa al partito di Giorgia Meloni

Giuseppe Federico, presidente della seconda circoscrizione, lascia Forza Italia e aderisce a Fratelli d'Italia. Il passaggio è stato ufficializzato oggi da Francesco Paolo Scarpinato, coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni.

L'addio di Federico a Forza Italia era nell'aria. Da mesi, l'ex consigliere comunale, ora presidente di circoscrizione, era in rotta con i vertici locali del partito, dopo lo "strappo" fra il governatore Renato Schifani e l'ex presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè. Federico, storicamente vicino a Micciché, è rimasto senza riferimenti quando il partito è finito in mano a Schifani e Tamajo.

Per un paio di volte, non sarebbe stato nemmeno invitato alle riunioni di partito convocate dal coordinatore cittadino Domenico Macchiarella e da quello regionale, Marcello Caruso. Da qui la decisione di andare via: "Forza Italia - afferma Federico - non è più il partito guidato da Micciché che ha sempre lavorato sulla linea tracciata dal compianto presidente Silvio Berlusconi. Ora, Forza Italia è un'altra cosa, resta comunque il partito dove ho militato per vent'anni e che porterò sempre nel cuore".

Nell'ingresso di Federico in Fratelli d'Italia ha giocato un ruolo importante anche Teresa Leto, consigliere comunale che negli ultimi mesi ha condotto tante iniziative assieme a Federico sul territorio della seconda circoscrizione. "Rivolgo un caloroso benvenuto in Fratelli d’Italia al presidente Federico - dichiara Leto - con cui già da tempo abbiamo avviato e condiviso un percorso comune di idee e di azioni. Oggi è un giorno importante sia per gli sforzi profusi, sia per il nostro partito che si arricchisce di nuovi e ottimi elementi".

Così invece il coordinatore cittadino di Fdi Scarpinato: "Accogliamo di buon grado il nuovo ingresso di Giuseppe Federico nella comunità di Fratelli d’Italia, sicuri che la sua maturata esperienza potrà costituire un valore aggiunto per la crescita del partito in città. Ogni nuova adesione dimostra che il partito di Giorgia Meloni è in continua crescita, segno di un’azione politica condivisa ed apprezzata su tutto il territorio nazionale".