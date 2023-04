Ficarazzi, la Dc entra in Giunta e in consiglio comunale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Democrazia Cristiana entra in Giunta e in Consiglio comunale a Ficarazzi. Gli assessori Marylin Blando, Piero Domino, Giuseppe Lanza, il consigliere Enzo Lo Cascio e il portavoce del sindaco Vincenzo Tribuna hanno infatti lasciato Forza Italia e aderito alla Dc di Totò Cuffaro.

"Rimaniamo legati ai valori e alle idee del centrodestra e, adesso, ci impegneremo per far crescere la Dc nel nostro territorio con impegno e responsabilità. Quanto prima creeremo il nuovo coordinamento coinvolgendo tutti coloro che si rivedono in questo partito", dichiarano i cinque.