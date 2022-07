Il sindaco di Cerda Salvatore Geraci aderisce al progetto De Luca Sindaco di Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una calorosa Piazza La Mantia ha dato il benvenuto alla presentazione del progetto politico “De Luca Sindaco di Sicilia: cambiamo la Sicilia”. Padrone di casa il primo cittadino di Cerda , Salvatore Geraci, il quale ha annunciato,con la passione che da sempre contraddistingue la sua azione politica, la sua candidatura a fianco di Cateno De Luca. Salvatore Geraci, pasionario della politica, ha sottolineato durante il suo intervento pieno di pathos, di emozione, di impegno come la sua discesa in campo nasca dalla sua abnegazione verso la politica, da un desiderio di portare una ventata di freschezza e novità alla Sicilia, affinché la buona politica diventi l'ordinarietà per la nostra regione. Un progetto che coniuga consapevolezza dei problemi, competenza nell'amministrazione, vicinanza ai cittadini e ai sindaci tutti.

Per il “Tour di liberazione” si sono susseguiti gli interventi del Sindaco di Cerda, Salvatore Geraci, dell'europarlamentare Dino Giarrusso, Ismaele la Vardera,portavoce di “Sicilia Vera”,Cateno De Luca, il candidato Sindaco di Sicilia. Un'ora in cui è stata illustrata la volontà di rendere partecipe ciascun cittadino di un cambiamento radicale della Sicilia, dove protagonisti saranno ciascuno di loro e che i candidati a fianco di Cateno De Luca, grazie a un'esperienza maturata sul campo, daranno un contributo fondamentale affinché finalmente la Sicilia possa sfruttare tutte le potenzialità di cui è dotata così da non dover più veder partire i propri figli in cerca di lavoro.