Il centrosinistra traballa anche in Sicilia, Chinnici: "Pronta per il confronto con la coalizione"

"Mi fa piacere che adesso i tempi siano maturi per sedersi tutti insieme intorno a un tavolo, discutere e definire in dettaglio i punti programmatici della proposta di governo che la coalizione intende sottoporre al vaglio degli elettori. E' un passaggio essenziale che da giorni invocavo, come ho accennato poi anche pubblicamente nel mio commento sull'election day, quindi adesso non resta che farlo". Così Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione Siciliana per la coalizione progressista, commentando la richiesta di confronto avanzata dal M5s.

Dopo aver vinto le primarie del centrosinistra in Sicilia, l'eurodeputata del Pd è la candidata della coalizione progressista alle elezioni regionali che si terranno il prossimo 25 settembre, in contemporanea con le Politiche. Ma dopo la rottura del leader pentastellato Giuseppe Conte coi dem, l'indicazione arrivata dalla consultazione dello scorso 23 luglio ha iniziato a traballare. In più, oggi alle perplessità espresse dal Movimento, si è aggiunto l'avviso di Claudio Fava, esponente dei Centopassi, giunto terzo alle primarie: "Davanti al perdurare di silenzi e attendismi, il sostegno della lista Centopassi è tutt'altro che scontato", ha dichiarato attraverso una nota.

Frizioni sulle quali interviene il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. "Caterina Chinnici è la candidata alla presidenza della Regione siciliana della coalizione progressista. E lo è legittimamente dopo aver vinto le primarie di coalizione dello scorso 23 luglio. Lo è convintamente e sta lavorando, in silenzio e con grande intensità, in questo senso. Tutti – inclusi gli alleati della coalizione – conoscono lo stile e il garbo di Caterina Chinnici che non ama entrare a piedi uniti nelle polemiche. Ricordo che ci siamo impegnati a sostenere, con lealtà, il candidato vincente. Per noi è cosi e lo sarebbe stato anche nel caso in cui avessero vinto Claudio Fava o Barbara Floridia".

Senza citare Fava né il M5s, Barbagallo aggiunge: "E a tutti, in primis a me stesso ma anche agli alleati, ricordo che l’avversario da battere è il centrodestra e per raggiungere questo obiettivo è necessaria l’unità, non certo discussioni e ultimatum a mezzo stampa. Al più presto la candidata Caterina Chinnici concorderà, ora che ce ne sono le condizioni, un incontro con i responsabili politici della coalizione per mettere a punto un programma che ci consenta di proseguire il cammino che abbiamo avviato e che ci porterà a palazzo d’Orleans”.