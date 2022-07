Primarie del centrosinistra, vince Caterina Chinnici: "Sento la responsabilità"

Caterina Chinnici ha vinto le primarie dell'area progressista in Sicilia e sfiderà il centrodestra come candidata alla carica di governatore alle Regionali d'autunno. Il dato definitivo dei voti sulla piattaforma web vede in testa la candidata del Partito democratico con 13.519 voti, seguita dall'esponente M5s Barbara Floridia (10.068) e da quello de I cento passi Claudio Fava (6.977). Ai gazebo hanno votato circa 1.400 persone, quindi la vittoria dell'europarlamentare dem è certa.

"Merito al Pd"

"Sono state tre settimane intensissime di incontri e dialoghi con i cittadini, i lavoratori, gli esponenti delle categorie produttive e del terzo settore, i pubblici amministratori, i giovani. Sono state belle giornate di ascolto e di scambio con al centro le idee, giornate dedicate al futuro della Sicilia che vogliamo progettare e realizzare. Ringrazio tutte le persone che, offrendo il proprio punto di vista ed esercitando il voto, sono state protagoniste di questa esperienza collettiva di costruzione, uno spazio aperto di partecipazione del quale va dato merito al Pd e al campo progressista che su queste primarie presidenziali e sulla loro formula inedita hanno scommesso con coraggio", dice l'eurodeputata Caterina Chinnici.

"Sento la responsabilità"

"Particolarmente ricchi di spunti i confronti tematici con i miei due compagni di avventura Barbara Floridia e Claudio Fava, svolti in un clima di grande serenità, sempre e soltanto sui contenuti - prosegue -. Rinnovo il mio ringraziamento al segretario nazionale Enrico Letta, al segretario regionale Anthony Barbagallo, alla direzione, ai circoli, ai militanti e a tutta la comunità del Pd per aver proposto e sostenuto la mia candidatura, e ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno scelto di votarmi, dandomi una consegna di fiducia di cui sento forte la responsabilità e che spero di potere mettere a frutto attraverso il mio lavoro per la Sicilia, la terra che amo, e per le persone, tutte, con lo spirito di servizio alla collettività che ha sempre caratterizzato il mio impegno".

Floridia: "Complimenti a Chinnici"

"E' stato un periodo impegnativo. Si è messo di mezzo anche il Covid ma il risultato ottenuto è stato importante. Con più di 10 mila preferenze sono arrivata seconda alle primarie del campo progressista siciliano. I miei più sinceri complimenti a Caterina Chinnici che vince queste primarie, e un grande abbraccio a Claudio Fava che si classifica terzo. È stata una sfida interessante e nuova".

Fava: "Daremo una mano a sfid

"Complimenti e auguri a Caterina Chinnici", dice il deputato regionale Claudio Fava. "Daremo una mano a sfidare questa Destra a patto che non ci sia il tentativo di costruire ponti strategici per aprire a pezzi di questo centrodestra. Si sta dentro questo quadro se questo è un quadro coerente condiviso con una direzione di marcia precisa: no contaminazioni e allargamenti verso quanto di più opaco e antico esiste nella storia politica siciliana", ha aggiunto.