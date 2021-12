Verso le elezioni Comunali, Faraone lancia Officina22: "Facciamo ripartire Palermo"

Prosegue il cammino di Davide Faraone, candidato sindaco di Italia Viva, verso le elezioni. Nei giorni scorsi sono comparsi in città i primi manifesti e oggi il senatore annuncia un primo incontro "per mettere al lavoro tutti i liberi e coraggiosi, tutti quelli che vogliono dare un contributo per far ripartire la macchina Palermo".

Tramite un post su Facebook Faraone chiama a raccolta i suoi. "Segnatevi questa data - scrive -. Lunedì 13 dicembre, Santa Lucia. Camplus Palermo, via dei Benedettini 5, dalle 10 alle 20. Apriamo l’officina delle idee per mettere al lavoro tutti i liberi e coraggiosi, tutti quelli che vogliono dare un contributo per far ripartire la macchina Palermo. Officina/22 sarà un pensatoio itinerante da qui alla Primavera/22 per un programma veramente partecipato. Il nostro obiettivo è quello di avere tra le mani una scatola degli attrezzi che ci servirà per aggiustare la nostra città. Vi aspettiamo e, naturalmente, pausa pranzo a base di arancine. #VivaPalermo”.