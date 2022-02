Eletta la segreteria dei Giovani Dem di Palermo, Miceli: "Dalle nuove leve una marcia in più per il Pd"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'elezione della nuova Segreteria provinciale e dell'Assemblea dei Giovani Democratici di Palermo è una buona notizia per il Partito Democratico che sta così ponendo le radici per la futura classe dirigente. L'apporto dei più giovani è ciò di cui abbiamo bisogno per cogliere le nuove esigenze e comprendere i mutamenti della società di oggi. La loro linfa vitale e la loro carica daranno una marcia in più all'azione del partito. Al segretario Manfredi Germanà, alla sua Segreteria, al presidente dell’Assemblea Elia Baglio e a tutti gli eletti un grande augurio di buon lavoro". A dirlo è il deputato siciliano del Pd Carmelo Miceli.