Disabilità, Schillaci (M5S): "Regione chiarisca circolare su modifica servizio Asacom"

“La Regione Siciliana garantisca il diritto all’istruzione e all’integrazione degli studenti con diversabilità. La circolare dell’Assessorato della Famiglia avente a oggetto la ripartizione delle ore di sostegno e quelle degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione va nella direzione opposta. L’applicazione di questa circolare potrebbe tagliare servizi proprio agli alunni più fragili. Lo impediremo”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci che ha presentato un’interrogazione al governo regionale per avere delucidazioni su una circolare dell’Assessorato della Famiglia avente a oggetto la ripartizione delle ore di sostegno e quelle degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione (Asacom), dove si invita anche all’ottimizzazione delle risorse.

“L’obiettivo della mia interrogazione – spiega Schillaci – è quello di capire se l’applicazione di tale circolare possa pregiudicare gli alunni più fragili, a cui va invece assicurato un servizio ottimale e personalizzato, volto all’integrazione e all’apprendimento, alla comunicazione, alla relazione e alla socializzazione Il mio impegno è quello di tutelare gli interessi degli studenti con disabilità, in maniera tale che venga loro assicurato il diritto all’istruzione e all’integrazione. Vigilerò affinché, in vista del nuovo anno scolastico, non si verifichino riduzioni di servizi e che a pagarne le conseguenze sulla propria pelle non siano, come purtroppo spesso accade, gli utenti più fragili”, conclude la deputata.