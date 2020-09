Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I Comitati transpartito Esistono i Diritti & Partecipazione Libera vi invitano giovedí 17 settembre dalle 17:30 al Giardino Dei Giusti al dibattito sul referendum del 20/21 settembre 2020 per la riduzione dei parlamentari. Per il diritto umano alla conoscenza. Parteciperanno : Per il No - avv. Toto Cordaro, assessore all’ambiente Regione Sicilia; - Fabrizio Ferrandelli, segreteria nazionale +Europa; - avv. Marco Traina Partito Radicale Transnazionale; Per il SI - on. Adriano Varrica, deputato camera MoVimento5Stelle; - on. Nello Dipasquale, deputato Ars Partito Democratico; - on. Stefania Campo, deputato Ars Movimento5stelle; Per la societá civile: Per il SI, prof. Marco Trapanese: de rerum natura - Per il NO, avv. Nadia Spallitta Modera: la giornalista Giada Lo Porto.

