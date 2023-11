Democrazia partecipata, 85 i progetti dei cittadini ammessi dal Comune: voto online per scegliere quali finanziare

Il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, ha tenuto oggi una riunione per programmare i prossimi passi per l'attuazione del regolamento per l'utilizzo dei fondi destinati a progetti scelti con metodi di democrazia partecipata. Nei giorni scorsi, gli uffici hanno infatti completato la verifica dei requisiti formali dei progetti presentati dai cittadini e si procederà ora al voto, che avverrà in modo telematico tramite il portale del Comune.

All'incontro di oggi erano presenti - oltre al presidente del Consiglio e ai vertici burocratici dell'amministrazione fra cui il segretario generale Raimondo Liotta e il ragioniere generale Paolo Basile - la vicepresidente del Consiglio Teresa Piccione ed i consiglieri Concetta Amella, Mariangela Di Gangi, Salvatore Imperiale, Teresa Leto e Pasquale Terrani. Mentre in rappresentanza dell'amministrazione comunale c'era l'assessore Dario Falzone.

Per l'utilizzo delle somme, i cittadini maggiorenni potranno votare una delle 85 proposte ammesse alla fase finale dalla commissione tecnica. Il voto si svolgerà dalle 10 di giovedì 16 novembre alle 12 di martedì 21 novembre. Il voto richiede la registrazione sul portale del Comune.