Palchetto della Musica al Foro Italico, la denuncia: "Dormitorio per clochard pieno di rifiuti"

A denunciare lo stato di abbandono in cui versa il gioiello neoclassico è il consigliere del Movimento 5 Stelle Mirko Dentici che questa mattina si è recato sul posto per un sopralluogo

Lurido e pieno di rifiuti di ogni genere, il Palchetto della Musica è diventato il dormitorio dei clochard. A denunciare lo stato di abbandono in cui versa il gioiello neoclassico del Foro Italico, è il consigliere del Movimento 5 Stelle Mirko Dentici che questa mattina si è recato sul posto dopo essere stato contattato nei giorni scorsi da Roberto Inchiappa, membro del Comitato Kalsa-Tribunali, attento alle problematiche del territorio. "Davanti ai miei occhi - afferma il consigliere - si è presentata una scena assurda: il palchetto risulta sprovvisto in parte della ringhiera in ferro, preda di vandali. E sotto il profilo igienico sanitario risulta lurido al suo interno, colmo di rifiuti di ogni genere e infine occupato da clochard". Il monumento deturpato avrebbe dunque bisogno di un intervento di riqualificazione.

"Spero che dopo la nota di ieri, indirizzata al sindaco, al vicesindaco, alla polizia municipale, all'assessore Mattina, all'ufficio decoro urbano il Comune - conclude Dentici - possa provvedere al fine di restituire al monumento la dignità ad oggi venuta a mancare che merita". Il consigliere Dentici infine auspica anche un intervento della Soprintendenza dei Beni culturali, affinchè venga scritta la parola fine a quello che definisce uno "schiaffo " nei confronti dell'arte.