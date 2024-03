Dc, prima lezione della scuola di formazione politica Paideia: presenti 250 giovani

Duecentocinquanta giovani hanno partecipato, questa mattina, a Palermo, alla prima lezione della scuola di formazione politica Paideia. L'incontro è stato tenuto da Don Massimo Naro, docente di Teologia Sistematica alla Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, alla presenza del segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro e dell'assessore regionale, Nuccia Albano.

"Questa è la Democrazia cristiana che vogliamo. Siamo impegnati nel formare una nuova classe dirigente giovane, donna e preparata, capace di contribuire al buon governo dei territori e a dare risposte efficaci alle nostre comunità - dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc -. I 250 giovani presenti oggi testimoniano la voglia di partecipazione da parte dei ragazzi alla vita politica, dobbiamo dare loro l'opportunità di formarsi e imparare attraverso il confronto".

"La magistrale lezione di Don Naro è solo la prima di tante; stiamo organizzando, per i prossimi mesi, altri incontri e dibattiti con alti esponenti della politica italiana, dell'imprenditoria, del mondo ecclesiastico, per toccare con mano e da vicino affascinanti tematiche di politica e attualità", ha dichiarato il dott. Francesco Fucà che alla fine ha voluto chiudere l'incontro chiedendo a Don Naro cosa ne pensasse dell'attuale Dc.

"La presenza di tanti giovani che oggi si sono spostati da tutta la Sicilia per partecipare a questo incontro è un motivo di orgoglio - ha dichiarato il docente di Teologia Sistematica -. Chi è qui crede in una politica diversa e ciò fa ben sperare per il futuro".