Lagalla prepara l'ingresso di Ferrandelli in Giunta, tensioni nella maggioranza: la Dc reclama spazio e non va in Aula

Divisioni e mal di pancia mandano in subbuglio la maggioranza al Comune. Le ripercussioni sono tangibili in Consiglio, dove oggi è mancato il numero legale e il presidente Giulio Tantillo ha dovuto chiudere la seduta dopo pochi minuti. Poco male perché, ha spiegato lo stesso Tantillo, il Dup (Documento unico di programmazione) - atto propedeutico al bilancio in discussione - non si poteva trattare, in quanto mancava un allegato sul Piano triennale delle opere pubbliche.

Le opposizioni, che ieri garantendo il numero in Aula avevano consentito alla maggioranza di approvare la variante della stazione Giachery, questa volta hanno deciso di abbandonare i lavori. Ma l'assenza più pesante che si è registrata oggi è quella dell'intero gruppo della Dc, che ha puntato i piedi sulla direttiva che riguarda la gestione del personale ma soprattutto reclama più spazio in Giunta: con un secondo assessore o un rafforzamento delle deleghe a Giuliano Forzinetti.

Per quanto riguarda gli altri partiti, in Giunta è imminente l'avvicendamento fra Carolina Varchi e Brigida Alaimo. L'esponente di Fratelli d'Italia, che finora ha ricoperto la carica di vicesindaco (ruolo che passerà nelle mani di Giampiero Cannella), ha convocato per domani alle 16 una conferenza stampa - assieme al sindaco Lagalla - in cui annuncerà le sue dimissioni e "farà un bilancio politico-amministrativo del lavoro svolto dall'insediamento fino a oggi".

L'uscita di Carolina Varchi dalla Giunta, che doveva avvenire dopo le Europee, ha subito per volontà di Fratelli d'Italia un'accelerazione, con il sindaco Lagalla che adesso potrebbe cogliere la palla al balzo per trovare un posto nell'esecutivo cittadino a Fabrizio Ferrandelli, da poco entrato in maggioranza assieme al consigliere Leonardo Canto. Ferrandelli dovrebbe sostituire Antonella Tirrito, il che significherebbe l'ingresso in Giunta di Azione (il partito di Carlo Calenda). Una prospettiva che non piace a diversi esponenti del centrodestra.

Centrodestra che non vive momenti di tranquillità nemmeno all'interno dei vari schieramenti. La Lega è divisa fra l'ala che fa riferimento al vicepresidente della Regione Luca Sammartino (rappresentata al Comune da Sabrina Figuccia) e quella della segretaria regionale Annalisa Tardino (che ha la sua interfaccia nell'assessore Anello). Poi c'è Forza Italia, dove il capogruppo Gianluca Inzerillo ha imboccato una strada diversa rispetto al resto del gruppo, come si è visto al momento della votazione sulla delibera Irpef, e anche rispetto agli alleati di Fdi, con i quali è entrato in rotta di collisione sulla vicenda della trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali.

Le tensioni nella maggioranza hanno generato una situazione non proprio ideale in vista delle elezioni Europee e Provinciali, che il sindaco proverà ad affievolire nel corso di una riunione convocata per martedì prossimo.