Comune, il consigliere Salvo Alotta passa a Forza Italia

Il consigliere comunale Salvo Alotta, che era stato eletto lo scorso anno nella lista "Lavoriamo per Palermo", ha aderito a Forza Italia, del cui Gruppo consiliare farà parte da oggi. L'ufficialità del passaggio è avvenuta oggi, al termine di un incontro con il coordinatore regionale Marcello Caruso. Alotta sottolinea che "col gruppo di Forza Italia continuerò e rafforzerò il lavoro a sostegno del sindaco Lagalla, con il quale stiamo portando avanti, insieme a tutta la maggioranza, un duro e proficuo lavoro per la città".

Il neo consigliere azzurro afferma di avere aderito "al progetto di costruzione della casa dei moderati che parte da Forza Italia, e per lavorare al fianco del coordinatore regionale Marcello Caruso e del presidente della regione Renato Schifani ai quali mi lega un rapporto di stima e fiducia reciproca".

Per Marcello Caruso, l'adesione di Alotta conferma "che Forza Italia è la casa dei moderati a Palermo, in Sicilia e in Italia.Con il suo ingresso si conferma e rafforza il ruolo di Forza Italia come prima forza politica all'interno del Consiglio Comunale. Un profilo autorevole che richiederà quanto prima un'adeguata rappresentanza all'interno dell'Amministrazione comunale, che sia espressione del radicamento del partito nella nostra città e della sua presenza all'interno di Sala delle Lapidi".