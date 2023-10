Consiglio comunale, sì alle modifiche del piano farmacie: "Ora la delibera sul decentramento"

Via libera dal Consiglio comunale alla revisione del piano farmacie approvato lo scorso anno. Con la votazione di oggi è stata sostanzialmente effettuata una riperimetrazione dopo che due farmacie, che già da tempo avevano cambiato sede, hanno vinto al Tar un contenzioso con il Comune.

In città rimangono 193 le farmacie e non vengono toccate nemmeno le distanze. Alla fine l'Aula ha votato la delibera senza l'emendamento tecnico richiesto dagli uffici e di fatto mai redatto. "Con questo atto - spiega Rosi Pennino, assessore alle Attività sociali con delega anche all'Igiene, alla Sanità e alle Farmacie - sono state definite le aree di queste due farmacie che si erano spostate dalla originaria assegnazione senza autorizzazione del Comune. La causa al Tar si è conclusa a loro favore perché il Comune non ha mai risposto alla loro richiesta di trasferimento né ha fatto il cosiddetto decentramento delle farmacie".

Una delibera che l'amministrazione conta di portare in Consiglio entro dicembre per correggere eventuali criticità nel piano farmacie.