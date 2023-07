Il consigliere comunale Salvatore Di Maggio lascia la Lega e passa alla Dc di Cuffaro

Chiusa la "partita" sul bilancio di previsione, approvato lunedì da Sala delle Lapidi, inizia il valzer dei cambi di casacca in Consiglio. E' un esponente della maggioranza il primo consigliere a cambiare gruppo: si tratta di Salvatore Di Maggio, che lascia la Lega e aderisce alla Dc. Di Maggio, primo dei non eletti nella lista Prima L'italia-Lega, a marzo era subentrato in Consiglio dopo le dimissioni di Marianna Caronia.

Salgono così a quattro componenti della Dc, gruppo espressione del partito guidato dall'ex presidente della Regione Totò Cuffaro: Di Maggio infatti si aggiunge a Domenico Bonanno (capogruppo), Salvatore Imperiale e Viviana Raja. Con lui aderisce anche Paolo Di Maggio, primo dei non eletti al consiglio della quinta circoscrizione nella lista Prima L’Italia, con oltre 700 preferenze.

"A nome mio e del gruppo consiliare che ho l’onore di guidare, do il benvenuto nella Democrazia Cristiana al consigliere Salvatore Di Maggio. Sono certo che darà un grande contributo in termini di esperienza e conoscenza del territorio e saprà farsi apprezzare per le sue capacità di ascolto e di mediazione. Questa adesione testimonia la grande crescita del nostro partito, frutto del grande lavoro del segretario Totò Cuffaro e della classe dirigente democristiana, oltre che dell’impegno quotidiano di tutti i nostri rappresentanti istituzionali. Con l’adesione del collega Di Maggio il nostro gruppo consiliare si rafforza ancora di più, questo ci permetterà di portare avanti con più forza le nostre battaglie politiche, continuando a lavorare con grande lealtà e impegno al fianco del Sindaco e dell’Amministrazione nell’interesse della città".

"La Dc dà il benvenuto al consigliere Di Maggio - dichiara il dirigente nazionale della Dc, Mauro Pantò -. Siamo sicuri che la sua esperienza e il suo contributo saranno un importante valore aggiunto in un partito in crescita proiettato verso nuovi obiettivi e affronterà, insieme agli altri nostri tre consiglieri, le tante sfide per il bene dei palermitani. Ho avuto modo di apprezzare le sue doti umane, prima che politiche, e per questo sono molto felice della sua importante adesione".

"Aderisco da oggi, con grande entusiasmo, al gruppo consiliare della Democrazia Cristiana. Sono stato sempre animato dai valori moderati e democristiani e questo è per me un ritorno a casa", afferma Salvatore Di Maggio. "Darò il mio contributo - conclude il neo consigliere della Dc - per la crescita del partito e per l’azione politica ed amministrativa del gruppo, già tra i più attivi e presenti in Consiglio. Da oggi scriviamo una nuova pagina di storia, con l’obiettivo di portare sempre più in alto il nome della Democrazia Cristiana ed incidere positivamente e nell’interesse dei cittadini, sulle dinamiche politiche ed amministrative".