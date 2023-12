Consiglio, Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto verso il gruppo del sindaco Lagalla

Due consiglieri comunali di opposizione verso il gruppo del sindaco Lagalla. Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto sarebbero pronti ad aderire a Lavoriamo per Palermo. L'ufficialità dovrebbe arrivare nel corso di una conferenza stampa convocata stamattina (alle 10) a Palazzo Comitini, annunciata ieri da una nota del gruppo che parla di "nuove adesioni".

Il gruppo del sindaco aveva puntato gli occhi anche su Alessandro Anello, che però - dopo la staffetta in Giunta con Sabrina Figuccia - è rimasto alla Lega. Mentre l'ex Pd Carmelo Miceli, transitato lo scorso aprile al Misto, al momento non avrebbe nessuna intenzione di "muoversi". E così l'allargamento della maggioranza, di cui già da tempo si vociferava, adesso si potrebbe concretizzare con il passaggio in Lavoriamo per Palermo dei due consiglieri di Azione. Partito quest'ultimo, a livello nazionale guidato da Carlo Calenda, che così a Palermo sparirebbe dal Consiglio.

Il nome di Ferrandelli, candidato sindaco che alle ultime Comunali ha conquistato un ottimo 15% correndo in solitaria, associato a quello di Canto rafforzerebbe - e non poco - il sindaco. Alle Amministrative del 2022 la lista di Lagalla aveva eletto cinque consiglieri eletti. Strada facendo però Lagalla ha perso due "pezzi": i consiglieri Salvo Alotta e Giovanna Rappa, passati lo scorso mese di settembre rispettivamente tra le fila di Forza Italia e Dc, rimasti comunque nella coalizione di centrodestra che sostiene l'amministrazione Lagalla.

In questo lasso di tempo il sindaco ha lavorato per riequilibrare i rapporti di forza con gli altri partiti della maggioranza e adesso, chiuso il capitolo del rimpasto di Giunta, sarebbe ad un passo dal riuscirci. Un risultato non da poco, perché contemporaneamente allargherebbe la maggioranza da 24 a 26 consiglieri e aumenterebbe il "peso" di Lavoriamo per Palermo all'interno della coalizione. Un eventuale ingresso di Ferrandelli e Canto in Lavoriamo per Palermo, inoltre, aprirebbe le porte anche a una nuova sostituzione in Giunta. Non ora però. Forse se ne potrebbe parlare a elezioni Europee concluse, ovvero dopo giugno 2024.