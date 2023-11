Comune, i consiglieri d'opposizione: "Aula paralizzata da una maggioranza frantumata e rissosa"

"Il sindaco Lagalla prenda atto che non ha più una coalizione che lo sostiene, ma una maggioranza frantumata e rissosa, che paralizza l’attività amministrativa". A dirlo sono i consiglieri comunali di Partito democratico, Progetto Palermo, Movimento 5 Stelle, Oso e Gruppo Misto che oggi pomeriggio hanno diramato una nota. Al centro della questione c'è anche il regolamento sulla movida.

"I conflitti interni al centrodestra affondano, perfino, il regolamento movida, stravolto in Aula da decine di emendamenti dei consiglieri della stessa maggioranza, che non tengono conto delle emergenze della città - dicono i consiglieri -. Riteniamo urgente che i palermitani possano avere un regolamento per la movida che migliori la qualità della vita dei residenti e sostenga le attività produttive del settore - aggiungono -, oltre a un Consiglio comunale che produca e non sia solo teatrino di prove di forza che strumentalizzano e danneggiano gli interessi della città".

"Mentre la maggioranza continua a litigare per il rimpasto - hanno concluso - noi continueremo ad ascoltare la città e siamo pronti a lavorare in Consiglio comunale, formalizzando le istanze emerse dal confronto".