Forza Italia spinge per il rimpasto di Giunta, Tantillo: "Chiedere la sostituzione degli assessori è un nostro diritto"

"Forza Italia ha chiesto la sostituzione nella Giunta Lagalla dei suoi assessori. E' venuto meno il rapporto fiduciario e di appartenenza al partito con due assessori, che prima ci rappresentavano e ora non più". A dirlo è Giulio Tantillo, presidente del Consiglio comunale ed esponente di Forza Italia, partito che ha chiesto al sindaco Lagalla il rimpasto di Giunta. "Ciò diviene più pressante - spiega Tantillo - dal momento in cui abbiamo visto che un consigliere comunale di Forza Italia (Natale Puma, ndr) è passato al gruppo Misto. Ma non c'è alcun problema nella maggioranza e con gli alleati: noi chiediamo di mantenere lo stesso numero di assessori che ci rappresentavano in Giunta all'inizio della consilatura".

Puma è un fedelissimo dell'assessore Andrea Mineo, in procinto di passare a Fratelli d’Italia. L'altro riferimento è a Rosi Pennino, nominata in quota Miccichè. "La maggioranza uscita dalle urne resta compatta: avevamo in aula 24 consiglieri e tanti sono rimasti. Qualcuno ha solo cambiato collocazione nell'ambito del centrodestra. Ma bisogna rispettare le regole della politica. Forza Italia è il partito che ha avuto più voti alle elezioni e resta il gruppo più rappresentato in Consiglio", sottolinea Tantillo. "Chiedere la sostituzione degli assessori è un diritto di Forza Italia - conclude Tantillo - su questo è intervenuto legittimamente anche il presidente della Regione Renato Schifani, perché il riequilibrio in Giunta non venga rimandato alle calende greche".