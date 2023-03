Anci chiama, Blufi risponde: l'iniziativa per i diritti umani dei cittadini di Iran e Afghanistan

E' stata approvata dalla giunta del Comune di Blufi l'adesione all'iniziativa Anci "Against" contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni dei cittadini e delle cittadine in Iran e Afghanistan.

"Abbiamo risposto immediatamente all'appello dell'Anci - riferisce il sindaco di Blufi Lillo Puleo - per denunciare le drammatiche condizioni nelle quali vivono le popolazioni afghane e iraniane, in particolare le donne, e per esprimere una ferma condanna nei confronti di tali repressioni violente, sostenendo con forza - aggiunge - il rispetto dei diritti umani a partire dall’uguaglianza tra uomini e donne e dalla libertà di espressione. E' doveroso, oggi, da parte dei sindaci e delle amministrazioni comunali impegnarsi, ancora una volta, nella difesa della democrazia, della pace e dei diritti umani".

"Ci impegneremo - conclude il sindaco - ancora una volta, come comunità, nella promozione di iniziative di informazione sui diritti negati nei confronti di tutte le donne del mondo e in particolar modo, in questo preciso momento storico, delle donne, delle ragazze e delle bambine in Afghanistan e Iran, coinvolgendo tutti i soggetti attivi del territorio, in particolare i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Ci impegneremo inoltre, nel prevedere l’intitolazione di una strada alle donne vittime del terrorismo di stato o che hanno combattuto per la libertà e democrazia per i diritti delle donne".