Borgetto, il consigliere comunale Maria Faraci aderisce alla Dc  

Maria Faraci, consigliere comunale di Borgetto, aderisce alla Democrazia Cristiana. Il passaggio nel partito guidato dal segretario nazionale Totò Cuffaro, è stato ufficializzato ieri sera in occasione dell'inaugurazione della segreteria della DC in corso Roma a Borgetto.

"La scelta di aderire ad un partito storico come la DC nasce, principalmente, dalla condivisione di ideali. Credo, fermamente, che la DC rappresenti il giusto punto di partenza per continuare a contribuire in maniera sempre più attiva e incisiva alla crescita del nostro territorio", dichiara Maria Faraci.

"Diamo il benvenuto a Maria Faraci nella famiglia della DC. Siamo sicuri che saprà dare il proprio contributo per il bene comune del nostro territorio e di tutta la cittadinanza", dichiara Nuccia Albano, assessore regionale alla famiglia, politiche sociali e lavoro.

"Maria Faraci darà un grande contributo in termini di esperienza e conoscenza del territorio e saprà farsi apprezzare per le sue capacità - dichiara il segretario regionale della DC, Stefano Cirillo -. L'ennesima adesione testimonia la grande crescita del nostro partito, frutto del grande lavoro del segretario Totò Cuffaro e della classe dirigente democristiana, oltre che dell’impegno quotidiano di tutti i nostri rappresentanti istituzionali".