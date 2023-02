In vista delle Comunali a Bagheria nasce il gruppo "Bagheria al centro-Liberali e popolari"

Nasce a Bagheria il gruppo "Bagheria al centro-Liberali e popolari" che in Consiglio sarà rappresentato da Giuseppe Domino e Francesco Gurrado "con l'obiettivo di dare continuità alla propria azione politica - si legge in una nota - assumendo l'impegno di dare vita alla formazione di una lista civica in vista delle prossime elezioni amministrative. Questa sarà una modalità per avvicinare all'impegno politico gli uomini, i giovani e le donne già impegnati all'interno dei nostri gruppi e nel tessuto sociale della comunità per contribuire alla crescita del territorio".

"Da oltre 4 anni - si legge ancora nel documento - Bagheria è governata da forze e movimenti civici che hanno svolto un'azione politica volta alla tutela degli interessi della città, espressione di una nuova visione del bene comune indirizzata allo sviluppo del territorio in termini sociali ed economici. L'incontro di tre realtà e sensibilità politiche accomunate da valori civici ed etici comuni, ha permesso la nascita ufficiale del gruppo".

"Condividiamo da tempo - affermano i consiglieri Domino e Gurrado - oltre a una visione concreta e pragmatica dell'azione amministrativa e politica, anche i valori e gli ideali della migliore tradizione politica popolare e liberale, ragioni che permetteranno ai nostri gruppi di riferimento di lavorare per la realizzazione di un programma ricco di idee e proposte legate allo sviluppo sociale, economico e culturale della città." I due consiglieri, espressione di uno stesso progetto politico e civico, continueranno a svolgere il loro ruolo istituzionale e la loro azione nella compagine di maggioranza a sostegno dell'Amministrazione Tripoli.

"Con lo stesso impegno profuso da sempre, in maniera coerente, nell'interesse della nostra amata città - concludono i due consiglieri - saremo disposti al confronto sulle problematiche espresse dai comitati di quartiere, dagli imprenditori e dal tessuto associativo, in maniera da raccogliere le istanze legittime della parte attiva e propositiva della comunità, per l'attuazione di un reale coinvolgimento in un percorso partecipativo e condivisivo".