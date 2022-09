Avviso 22. Schillaci (M5S): "Il dipartimento Lavoro dia una risposta ai tirocinanti prima delle elezioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il disastro del centrodestra al governo dell’Isola lo stanno vivendo anche i 400 tirocinanti dell’Avviso 22 che dopo 3 anni non sono stati ancora pagati dalla Regione, o lo sono stati solo in piccola parte. Ho sollecitato il dirigente generale del dipartimento Lavoro della Regione, da deputata di opposizione. Adesso se i siciliani ci daranno la possibilità di governare, avremo il dovere di dare certezze ai tirocinanti".

Lo afferma la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Roberta Schillaci, che torna a denunciare la situazione dei tirocinanti dell’Avviso 22: "In queste settimane i candidati di centrodestra e centrosinistra si sono espressi solo su argomenti che non hanno alcuna rilevanza per i siciliani e le loro famiglie. Il tema del lavoro e del precariato è invece uno dei temi centrali del Movimento 5 Stelle e prova ne sono le interpellanze, le note, le interrogazioni e gli interventi a favore di queste categorie".

"Prima delle elezioni, il dipartimento Lavoro dia una risposta concreta ai tirocinanti e si chiuda questa situazione senza proclami e senza bandiere elettorali", conclude Schillaci.