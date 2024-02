Si mette in azione l’Alveare del Partito Democratico

Si è riunita a Palermo, presso la sede regionale del Partito Democratico, l’associazione politica Alveare, nata l’anno scorso per essere metodo e strumento a supporto dell’attività politica del Pd in Sicilia ed in altre parti d’Italia. I componenti regionali dell’Alveare hanno reso noto che, al 31 gennaio 2024, sono circa 400 gli iscritti e i tesserati del PD che hanno già aderito all’Alveare, nelle varie province siciliane in cui l’Associazione è già presente e in meno di sei mesi dalla sua costituzione, e altri ancora si stanno iscrivendo e tesserando al partito, con l’obiettivo di incrementare significativamente il numero degli iscritti all’Alveare e quindi allo stesso Partito Democratico.

L’Alveare vuole mettere in atto un attento e preciso coinvolgimento dei circoli territoriali del Partito Democratico in Sicilia e nel resto d’Italia, circoli che costituiscono per l’Associazione politica la base importante del percorso politico all’interno del Partito e in ogni singolo comune. Nei prossimi giorni verranno individuati anche i responsabili dei dipartimenti tematici dell’Associazione. E’ stata, poi, verificata la disponibilità a elaborare un proprio contributo politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e dei congressi del Partito Democratico. Nei prossimi giorni l’Alveare comunicherà la data del prossimo evento-confronto politico a livello nazionale che si terrà in Sicilia, organizzato dalla associazione politica e che vedrà coinvolti gli organismi del Partito, gli iscritti e la società civile.