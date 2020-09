Assessorato Famiglia: 1,5 milioni per il pagamento del personale Ipab

E' stato pubblicato questa mattina sul sito del dipartimento Famiglia l'avviso pubblico che consentirà alle Ipab isolane di chiedere all'assessorato Famiglia un contributo a fondo perduto per le spese del personale relative all'esercizio 2019. Lo stanziamento è di circa un milione e mezzo. A darne notizia l'assessore regionale al ramo, Antonio Scavone.

"Oltre agli enti che presentano un disavanzo di gestione- afferma l'esponente del governo Musumeci- quest'anno saranno ammessi a contributo anche le Ipab che presentano un avanzo di gestione che sarà comunque detratto dall'eventuale contributo spettante. Ciò – continua Scavone- per premiare quegli enti impegnati in un rigoroso percorso di riequilibrio di bilancio, che invece precedentemente venivano esclusi dal contributo pur presentando irrisori avanzi di gestione”.

Il contributo sarà concesso per il personale di ruolo assunto con procedure di evidenza pubblica. “Sarà anche l'occasione per fare un resoconto aggiornato sulla consistenza del personale di ruolo delle Ipab- aggiunge ancora l'assessore- utile in questo momento nel quale il governo regionale è impegnato nella fase di predisposizione del disegno di legge di riordino degli enti da presentare all'Ars”.