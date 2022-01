Lo "smacco" sui grandi elettori del Quirinale, Musumeci convoca la Giunta

Riunione di giunta alla Regione Siciliana. A convocarla è stato il governatore, Nello Musumeci, all'indomani del voto dell'Ars che, con l'azione dei franchi tiratori, lo ha visto eletto soltanto terzo tra i delegati per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Nella riunione, fissata per 11, Musumeci potrebbe ufficializzare l'azzeramento della giunta già annunciato ieri.

Il "misfatto" di ieri

Ieri un gruppo di almeno otto franchi tiratori ha votato per il rappresentante dell'opposizione Nuccio Di Paola che è arrivato dopo Gianfranco Miccichè. In un video diffuso via social Musumeci ha definito i deputati del centrodestra che non lo hanno votato come "scappati di casa" che hanno messo in atto una "intimidazione" nei suoi confronti. Il governatore ha usato altre parole forti come "ricattatori", "vili" e pavidi".