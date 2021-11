La Dc inaugura la nuova sede ad Altofonte, c'è anche Cuffaro: "Fare tesoro del passato per costruire il futuro"

Inaugurata ad Altofonte la sede della segreteria cittadina della Democrazia Cristiana Nuova, alla presenza del commissario regionale, Totò Cuffaro. La sezione è stata intestata a Nino Di Matteo, sindaco di Altofonte dal 2012 al 2017, scomparso prematuramente lo scorso 3 marzo. Erano presenti anche Gianluca Raccuglia, presidente Dc della sede di Altofonte, Alessia Di Matteo, responsabile cittadina donne del partito, Gabriele Di Matteo, segretario cittadino Dc e figlio dell’ex sindaco e Alessio La Barbera, responsabile cittadino giovanile Dc.

"Oggi inauguriamo una nuova sede della Dc e la speranza è che ad Altofonte questo percorso che ha voluto iniziare Nino Di Matteo possa riprendere – ha detto Cuffaro -. Gabriele raccoglie un testimone importante dal padre, la sezione della Democrazia Cristiana riparte e sono onorato di poter intestare questa sezione a Nino Di Matteo, personalità di grande spessore morale e culturale. La storia ci prende per mano – prosegue - e dobbiamo andare avanti, fare tesoro del passato per costruire un futuro, difendendo i valori. Noi stiamo riprendendo la storia di questo partito ma va ricontestualizzata in chiave moderna. In questi anni sono cambiati i giovani, la società ma non sono cambiati i valori di Sturzo, De Gasperi, ed è a questi valori che dobbiamo ispirarci. Dobbiamo far

rivivere i principi cattolici, popolari e liberali grazie all’impegno in prima linea di uomini, giovani e donne che, guardando al passato – conclude Cuffaro -, possono progettare un futuro migliore per Altofonte e per la Sicilia”.