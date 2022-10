A Palermo "imprenditore non sei solo", il corso che aiuta le aziende in crisi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà a Palermo domenica 23 ottobre il corso gratuito della Onlus Imprenditore Non Sei Solo’, l’associazione senza fini di lucro composta da oltre 170 imprenditori italiani volontari che, una volta al mese, in diverse città italiane, aiutano, con corsi di gestione finanziaria, management, marketing e comunicazione, i loro colleghi che rischiano di finire sul lastrico a causa della crisi. Nata nel 2018 dall’idea di Paolo Ruggeri, fondatore di Open Source Management International Group, l’associazione, che è appena stata ricevuta a Bruxelles in Parlamento Europeo, ha già aiutato centinaia di aziende e, durante i mesi del lockdown si è fatta promotrice di diverse iniziative, anche legali, a tutela della micro, piccole e medie imprese italiane.

A Palermo i corsi di Inss, che, come prevede lo statuto dell’associazione, saranno sempre gratuiti, così come gratuito sarà il lavoro del tutor che affiancherà gli iscritti (ad oggi già una ventina) saranno organizzati e tenuti da Gaetano Seminara, Marco Merlino e Anna Aulico, già fondatori di Osm Value, la società di consulenza che si impegna a diffondere i principi dell’etica tra gli imprenditori siciliani.

“Crediamo che sia un dovere morale di noi imprenditori sostenere i nostri colleghi che sono in difficoltà - spiega i tre di Osm Value -. La crisi che le aziende stanno vivendo, tra costi dell’energia alle stelle e gli strascichi provocati dal Covid 19, qui da noi si è fatta sentire in maniera davvero pesante e sono tantissime le richieste di aiuto che, negli ultimi mesi ci sono arrivate e alle quali non ci possiamo davvero sottrarre. Così abbiamo deciso di aprire anche qui una ‘sede’ di Inss e fare la nostra parte, da volontari, e organizzare anche qui i corsi della Onlus. Abbiamo lavorato per tutta la vita con gli imprenditori, molti dei quali attraversavano momenti di difficoltà, e dunque era giunto il momento di sostenere gratuitamente quelli di loro che stavano per soccombere".

Imprenditore Non Sei Solo mette a disposizione degli iscritti ai suoi corsi mensili tutto il sapere e le competenze di altri imprenditori, che affiancheranno fino alla ripresa, e sempre gratuitamente i loro protetti, quasi fossero Crisis Angels . Partendo dall’analisi dello stato finanziario dell’azienda, e andando a comprendere le criticità che l’hanno portata allo stato attuale, i Crisis Angels seguiranno giorno per giorno i loro assistiti.

“Spesso - riprendono Seminara, Merlino e Aulico - chi è in difficoltà non può permettersi si pagare un consulente che analizzi criticità e punti di forza della sua azienda e, in questo modo, finisce col rinunciare a una possibilità davvero importante per uscire dalla crisi. Il risultato di tutto questo sono imprese che chiudono e impoveriscono il Paese. E se la politica non riesce a dare una risposta a un disagio così diffuso, allora spetta a noi imprenditori fornirla ai nostri colleghi”.

A farsi carico dei costi di organizzazione e del materiale didattico e la stessa associazione che, tra l’altro, ha imposto il divieto assoluto di vendita agli alunni di qualunque servizio aggiuntivo. “Perché noi vogliamo davvero aiutare i nostri colleghi, non ci interessa che comprino i nostri servizi, vogliamo aiutarli a rimettersi in piedi, affinché non ci siano più uomini e donne che soccombono alla più atroce delle sofferenze: quella di veder fallire il progetto di una vita”. Il corso di Inss, si terrà domenica 23 ottobre, a partire dalle 18:30 preso il centro di formazione di Osm Value, in Viale della Regione Siciliana, 7275.