Come lavorare nel mondo del cinema: al via l'open day della scuola Piano Focale

La scuola di cinema “Piano Focale” fondata e diretta da Giuseppe Gigliorosso, regista e sceneggiatore cinematografico, promuove martedì 6 giugno alle ore 17 a Villa Riso (viale dell’Olimpo 30A a Palermo) un open day aperto a tutti e a ingresso libero per presentare i nuovi corsi di cinema 2023/2024 che partiranno a ottobre 2023.

Un’occasione unica in cui gli aspiranti allievi della scuola potranno vedere la sede didattica di “Piano Focale”, incontrare i docenti, lo staff, gli ex allievi e tanti ospiti del mondo del cinema oltre ad assistere alla presentazione dei nuovi corsi di regia, direzione della fotografia, montaggio, sceneggiatura e recitazione in partenza a ottobre 2023.

Un intero anno dedicato alla formazione cinematografica che culmina con la realizzazione dei cortometraggi di fine anno, progetto quasi unico nel panorama degli istituti di formazione cinematografica in Italia.

"L’impostazione didattica di “Piano Focale”, come ben sanno i numerosi allievi degli anni scorsi, ha una vocazione estremamente pratica - spiegano - il piano di studi si compone non solo da lezioni frontali in aula, indispensabili per acquisire solide basi teoriche, ma principalmente da laboratori, tirocini, lavori di gruppo e principalmente stage in vere produzioni cinematografiche. I nostri docenti sono tutti professionisti in attivo nel settore cinematografico internazionale e grazie a loro siamo riusciti a consolidare relazioni stabili col settore cinema sul territorio che ci consentono di svolgere un ruolo decisivo di ponte tra la formazione e il mondo del lavoro".

Negli anni ha avuto ospiti di eccezione che hanno fatto lezioni e incontri con gli studenti: Ficarra e Picone, Pif, Marco Risi, Claudio Gioè, Daniele Gaglianone, Paride Benassai, Sergio Vespertino, Maurizio Bologna, Rocco Mortelliti e Roberto Alajmo. Per partecipare all’open day è consigliato contattare la segreteria della scuola inviando una mail a info@pianofocalescuola.it.