Scienze politiche, conclusa la prima edizione del corso per export manager: la consegna dei diplomi

Sabato scorso, presso l'aula Borsellino del dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Palermo, si è tenuta la cerimonia di chiusura della prima edizione del corso executive per Export Manager - primo e unico corso in tutto il Mezzogiorno - organizzato in collaborazione con Sace, Simest, Ita, Aice, Imit, Sicindustria - Enterprise Europe Network, e Assocamerestero.

Sotto il coordinamento scientifico dei professori Salvatore Casabona e Federico Cosenz, supportati da Chiara Venturella, il corso ha offerto una formazione executive avanzata sulle tematiche più innovative legate allo sviluppo economico del territorio attraverso i processi di internazionalizzazione delle imprese.

Dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali alle strategie di penetrazione dei mercati esteri, dall’l’analisi delle politiche e regolamenti commerciali europei ed extra-europei ai sistemi di pagamento internazionali, passando per i focus tematici sui paesi asiatici e sulle normative doganali, questi alcuni degli argomenti trattati durante il corso che consente l’accesso all’esame per ottenere la certificazione di export manager da parte dell’Italy Bureau of Certification. La seconda edizione prenderà avvio a ottobre prossimo.

Alla cerimonia sono intervenuti imprenditori e rappresentanti istituzionali tra cui Luca Lupi, segretario generale dell’Autorità portuale, Luciano Basile, vice-presidente di Sicindustria, assieme a Nino Salerno e Giada Platania, Lorenzo Gagliano, Carmen Santella e Chiara Pollicina di Sace, Maria Teresa Cardinale di Simest, Sandro Marsiglia di Imit, Antonio Pandolfo di Est Servizi Terminalistici, e Antonio Petruzzo di Kpmg. L’obiettivo - condiviso da tutti gli intervenuti - è proseguire una sinergica collaborazione interistituzionale volta ad alimentare la crescita di un ecosistema orientato a supportare i processi di internazionalizzazione delle imprese siciliane attraverso la valorizzazione delle competenze distintive del territorio e contribuire al suo sviluppo socio-economico.