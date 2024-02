"Yes I Start Up": formarsi per diventare imprenditori in Sicilia

Il modello "Yes I Start Up", nato nel 2018 nell’ambito dell’accordo Anpal/Ente Nazionale per il Microcredito, è diventato buona prassi comunitaria, nonché inserito dall’Ocse con il progetto Youth Entrepreneurship Policy Academy (Yepa) tra i modelli di riferimento europei sull’autoimprenditorialità. Questo modello di intervento è stato per l’occasione opportunamente contestualizzato, riorganizzato e modificato sulle esigenze della Regione Siciliana. L’iniziativa "Yes I Start Up formarsi per Diventare Imprenditore/Imprenditrice in Sicilia" viene promossa per rilanciare l’occupazione e combattere la disoccupazione attraverso la creazione di nuova imprenditorialità e facilitare l’accesso a misure di finanziamento Nazionali e/o Regionali già disponibili. Yisu Sicilia è il percorso di accompagnamento all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità promosso dall’Assessorato all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana in accordo istituzionale con l’Ente Nazionale per il Microcredito, per i destinatari del Programma Regionale FSE + 2021/2027.

Obiettivi del progetto

L’obiettivo del progetto Yes I Start Up Sicilia è quello di accompagnare i destinatari coinvolti nel percorso formativo nello sviluppo delle proprie attitudini imprenditoriali, in modo da consentire loro, grazie all’acquisizione di conoscenze e metodologie, di strutturare in maniera compiuta la propria idea imprenditoriale formalizzandola in un business plan. Inoltre, i partecipanti saranno guidati nell’esame delle misure di agevolazione nazionali e/o regionali e assistiti nella predisposizione dell’ulteriore documentazione necessaria per la presentazione della domanda di finanziamento.

Destinatari

Residenti in Sicilia ✓ La candidatura è aperta esclusivamente a residenti in Sicilia

Disoccupati/inoccupati: ✓ non svolgono attivita lavorativa e/o non sono titolari di partita IVA attiva; ✓ non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva;

Persone con disagio: ✓ non svolgono attivita lavorativa e non sono titolari di partita IVA attiva ovvero sono lavoratori/lavoratrici il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986; ✓ non fanno parte, in qualita di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva.

Persone destinatarie di politiche passive (CIG) ✓ Sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato o a tempo parziale, che abbiano beneficiato di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Articolazione didattica e programma

Il percorso dalla durata complessiva di 100 ore è articolato in due sezioni, una prima fase teorica dalla durata di 80 ore (fase A) incentrata su analisi delle competenze, sviluppo soft skills, orientamento, rafforzamento delle competenze digitali, ed una seconda fase di 20 ore (fase B) basata su un percorso di accompagnamento personalizzato e di assistenza tecnico-specialistica per la definizione del piano d’impresa.

In sintesi il progetto "Yes I Start Up" rappresenta un’importante opportunità per i residenti in Sicilia che desiderano avviare un’impresa. Il percorso, totalmente gratuito, offre infatti ai partecipanti tutte le competenze e le conoscenze necessarie per realizzare il proprio progetto imprenditoriale e accedere ai finanziamenti disponibili.

Per info e iscrizioni: Mrc Retail srls (soggetto attuatore) società di consulenza e formazione professionale info@mrcretail.com www.mrcretail.com