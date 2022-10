Circo e artisti di strada per Ballarò Buskers, crauti e birra con l'Oktoberfest: cosa fare nel weekend

Circo e artisti di strada, crauti e birre alla spina, risate, visite guidate, musical. C'è tutto in questo weekend di metà ottobre. In uno degli storici mercati palermitani torna Ballarò Buskers Festival, l'appuntamento internazionale dedicato agli spettacoli circensi in piazza. A Sanlorenzo invece l'Oktoberfest porterà un po' di Monaco di Baviera a Palermo. Non mancheranno gli eventi legati al turismo, come Le Vie dei Tesori o le Giornate Fai d'autunno, che propone visite guidate dall'alto (da Porta Nuova al Loggiato San Bartolomeo). Spazio anche al teatro comico, con uno spettacolo dedicato a Totò, e ai musical, con Chicago al Teatro Al Massimo.

Circo e artisti di strada a Ballarò

Prendete uno dei mercati storici più famosi al mondo, con i banchi di frutta e verdura tra i palazzi nobiliari che raccontano un passato di splendore, la suggestione di uno tra i più belli e vivaci centri storici, una comunità coesa e multietnica che ogni giorno intreccia relazioni e si supporta. Aggiungete a tutto questo la magia e l’incanto degli spettacoli d’arte di strada e otterrete il "Ballarò Buskers Festival". Il festival internazionale delle arti di strada della città di Palermo che quest'anno giunge alla sua sesta edizione e torna per strada e tra la gente senza limitazioni - dopo due anni di pandemia - con più artisti internazionali, più piazze coinvolte e più voglia di stare insieme.

L'Oktoberfest arriva a Palermo

Palermo come Monaco di Baviera con l'Oktoberfest siciliano: venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre, a partire dalle 18, a Sanlorenzo si celebra il mese di ottobre con cinque postazioni straordinarie con birra alla spina, che saranno appositamente allestite nel porticato esterno del Mercato. In ognuna di queste, altrettanti produttori saranno presenti per spiegare e presentare le proprie birre artigianali. Birre al fico d’india, aromatizzate con scorze di arancia o mandarino, al miele d’ape nera siciliana, con i grani antichi siciliani: sono solo alcune delle birre artigianali, rigorosamente siciliane, che per l’intero weekend si potranno degustare.

Visite e scoperta con Le Vie dei Tesori

Sarà il fine settimana delle collezioni scientifiche, alla scoperta di scaffali, reperti, volumi e carte dove tuffano il naso solo ricercatori e professori universitari. Le raccolte dell’Ateneo palermitano sono un universo meraviglioso tutto da scoprire: in questo nuovo weekend de Le Vie dei Tesori - il terzo della rassegna, venerdì, sabato e domenica - sarà possibile lasciarsi conquistare dai marchingegni: ecco le eliche e i pistoni degli aerei delle due guerre al Museo storico dei motori e dei meccanismi, dentro la Scuola Politecnica o poco distante accorgersi che esiste un modellino in scala della Mole Antonelliana alla Gipsoteca nell’edificio 8.

Palermo dall'alto con le Giornate Fai

"Palermo raccontata dall’alto": è questo il tema scelto dai giovani della Delegazione di Palermo per celebrare l’undicesima edizione delle “Giornate Fai d’Autunno”. Porta Nuova, aperta al pubblico per la prima volta dal Fai Palermo nell’edizione 2016 e nuovamente per l’appuntamento di quest’anno in collaborazione con il Comando Militare Esercito Sicilia; il Loggiato San Bartolomeo, con la sua terrazza panoramica, in collaborazione con la Fondazione Sant’Elia e il Complesso Monumentale del Carmine a Ballarò, con la cupola maiolicata. In provincia, invece, percorsi naturalistici e storico-culturali nei borghi madoniti di Castelbuono e Isnello.

Uno spettacolo dedicato al mitico Totò

Palazzo Riso di Palermo ospita “Totò in Sicilia - Totò partenopeo e parte siciliano”, uno spettacolo con protagonista storie e sketch del comico napoletano ma che riguardano soprattutto la Sicilia, a cominciare da Anna Clemente, mamma di Totò, che era appunto siciliana. Ma Totò è sempre stato legato agli attori e agli autori siciliani, ha interpretato Luigi Pirandello al cinema in due film, il famosissimo “Questa è la vita” (con l'episodio “La patente” tratto dalla novella omonima) e il meno conosciuto “L'uomo, la bestia e la virtù” che vide Totò recitare con le stelle di Hollywood come Orson Welles e Viviane Romance.

Musical al Teatro Al Massimo

Noir, commedia e musical. “Chicago”, uno dei titoli del teatro musicale più rappresentati in tutto il mondo, a Broadway da ben 35 anni, approda a Palermo per la prima volta con la regia di Saverio Marconi, re del musical italiano. Danze iconiche, musiche travolgenti a ritmo di jazz, una satira pungentissima su quanto è mutabile l’opinione pubblica sotto l’influenza dei media e su come può essere spettacolarizzato un delitto. Il musical - con i testi di Frank Ebb, le musiche di John Kander, la sceneggiatura di Frank Ebb e Bob Fosse - andrà in scena al Teatro “Al Massimo”. Sul palco il cast della Performing Arts School, che da 11 anni porta la formazione di Broadway in Italia.

Festival delle Letterature Migranti

"La Città Futura" è il tema dell’ottava edizione del Festival delle Letterature migranti, ideato da Davide Camarrone e diretto da un comitato di cui, insieme a lui, fanno parte Dario Oliveri, Simone Arcagni, Giuseppe Cutino, Domenica Perrone, Agata Polizzi, Eva Valvo. Un’edizione che raddoppia le date portando il Festival nel laboratorio culturale di Palermo: i Cantieri Culturali alla Zisa che con i numerosi operatori culturali che vi lavorano e con i quali FLM ha stretto sinergie renderanno la rassegna espressione di una città intera, in movimento e in ascolto.