Palermo come Monaco di Baviera: stinco di maiale, birre e hot dog per l'Oktoberfest siciliano

Palermo come Monaco di Baviera con l'Oktoberfest siciliano: venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre, a partire dalle 18, a Sanlorenzo si celebra il mese di ottobre con cinque postazioni straordinarie con birra alla spina, che saranno appositamente allestite nel porticato esterno del Mercato. In ognuna di queste, altrettanti produttori saranno presenti per spiegare e presentare le proprie birre artigianali.

Birre al fico d’india, aromatizzate con scorze di arancia o mandarino, al miele d’ape nera siciliana, con i grani antichi siciliani: sono solo alcune delle birre artigianali, rigorosamente siciliane, che per l’intero weekend si potranno acquistare con un apposito ticket degustazione del valore di 10 euro, con 4 assaggi e una degustazione in omaggio. Spazio anche alle birre gluten free con il birrificio 24 Baroni specializzato nella realizzazione di birre senza glutine.

Ci si potrà così confrontare direttamente con i birrai di Birra Irias da Torrenova, nel Messinese, Birrificio 24 Baroni di Nicosia, nell’Ennese, con la sua speciale birra senza glutine, Birra dei Vespri di Altavilla Milicia, Birra Epica da Sinagra, nel Messinese e l’ultima arrivata al Mercato, la palermitana Birra Kinisia. Ad accompagnare le birre due golosità tra le più amate del Mercato: gli hotdog di Unto e lo stinco di maiale della Carnezzeria, entrambi per l'occasione ad un prezzo speciale.

Le postazioni saranno attive venerdì, sabato e domenica, dalle 18 in poi. E ogni sera spazio alla musica live con tre diversi appuntamenti che da venerdì a domenica, a partire dalle 21.30, arricchiranno la serata del Mercato. Si comincia venerdì 14 ottobre alle 21.30 con Jack and the Starlighters*, mix di musica, ironia e spettacolo con l’adrenalinico e vulcanico Gioacchino Cottone, in arte Jack, voce solista e fondatore del gruppo, capace di trascinare il pubblico di ogni età. Al suo fianco, Dario Lo Giudice al basso, Danilo Mercadante alla chitarra solista e Fabrizio Pacera alla batteria e percussioni.

A partire dalle 21.30 si canta e si balla sulle note del grande rock degli anni ’50, ’60 e ’70, con alcune tra le più belle canzoni di musica italiana e internazionale di quegli anni. Dai Rokes all’Equipe 84 passando per Chuck Berry, Paul Anka, i Led Zeppelin e la Pfm, in un concerto che diviene un vero e proprio show. Sabato 15 ottobre è la volta dei Gravità Zero*, band composta da Sal Cavallaro (voce e chitarra), Andrea Gioè (chitarra), Danilo Impastato (basso) e Salvatore Lo Cascio (batteria). Il loro repertorio spazia dalla musica Italiana degli anni 60 ad oggi, con artisti di riferimento quali Battisti, Morandi, Celentano, Britti, Le Vibrazioni, De Andrè e tanti altri, con una particolare cura per gli arrangiamenti dallo stile fresco e originale.

L'Oktoberfest del Mercato si chiude domenica 16 ottobre sulle note pop-rock dei We Man, band acustica siciliana capitanata da Paola Russo. In scaletta le rivisitazioni dei grandi successi del pop rock italiano e internazionale dagli anni ’70 ad oggi, ma anche spazio alla musica cantautoriale, popolare e disco ’90. Lo stile musicale della band e? caratterizzato da un forte eclettismo, sia per gli arrangiamenti che per il repertorio musicale: la band, infatti, propone un insieme di elementi musicali che vanno dal pop nazionale e internazionale alla musica dal forte sapore popolare, fino al proponimento di brani di estrazione dance. L'ingresso è libero. Prenotazione tavoli solo tramite messaggio Whatsapp con prima consumazione da bere obbligatoria di 8 euro per la musica live, 13 euro per gli spettacoli di cabaret.