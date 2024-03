Presentazione del “Favolfiore, favole per crescere” alla Libreria Tantestorie

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 9 Marzo alle ore 18:00 presso la Libreria Tantestorie di Palermo si terrà la presentazione della raccolta di favole “Il Favolfiore, favole per crescere”, Pietro Vittorietti ed. Interverranno il libraio Giuseppe Castronovo, il giornalista Mario Azzolini e la Prof.ssa Gabriella Sardo. Sarà presente l’autrice Virna Chessari. “Il Favolfiore è una raccolta di favole per crescere. Favole che parlano di valori, di educazione, di rispetto per l’altro diverso da sè. Ma sono anche favole che parlano di ambiente, di mondo animale e mondo vegetale. Ne parlano ai ragazzi, ai bambini, sperando che anche gli adulti ne comprendano gli aspetti altamente educativi” https://www.pietrovittoriettiedizioni.it/prodotto/il-favolfiore-favole-per-crescere/