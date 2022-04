I fasci siciliani dei lavoratori: una lotta per l'emancipazione, il ciclo di seminari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Centro Studi Gorgone organizza il ciclo di seminari con attribuzione di cfu dal titolo "I Fasci siciliani dei lavoratori. Una lotta per l'emancipazione".

Gli incontri vogliono proporre agli studenti partecipanti un percorso di studio legato alla nascita e allo sviluppo del movimento dei Fasci siciliani dei lavoratori, una delle prime esperienze di mobilitazione collettiva della storia della Sicilia, nato come organizzazione politica - sindacale tra il 1891 e il 1893. Ne parleremo con diversi esperti e docenti, nel corso di sei incontri.

Il programma

14 aprile - ore 17:00 - Aula 6 - Ex Collegio San Rocco

La nascita dei Fasci siciliani dei lavoratori: analisi del contesto socio - economico.

Dott.re Davide Renda, dottore triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali e dottore magistrale in Cooperazione e Sviluppo

21 aprile - ore 17:00 - Aula 6 - Ex Collegio San Rocco

La formazione di fasci urbani e rurali: Catania e Piana dei Greci. Professor Giuseppe Oddo, studioso del movimento contadino siciliano

28 aprile - ore 17:00 - Aula 6 - Ex Collegio San Rocco

La strage di Caltavuturo. Dottore Carlo Bonaccorso, dottore in Scienze storiche e studioso del movimento dei Fasci siciliani dei lavoratori

5 maggio - ore 17:00 - Aula 6 - Ex Collegio San Rocco

I congressi dei fasci: Palermo, Corleone e Grotte e gli scioperi. Professore Dario Librizzi, docente di Storia e Filosofia

19 maggio - ore 17:00 - Aula 6 - Ex Collegio San Rocco

Tumulti e stato d’assedio. Rino Messina, autore di numerosi saggi come "1894: i Fasci siciliani alla sbarra" (Sellerio).

26 maggio - ore 17:00 - Aula 6 - Ex Collegio San Rocco

La Chiesa e la questione agraria: dalla Rerum Novarum al cattolicesimo sociale in Sicilia. Dottore Francesco Bernocchi, laureato in Filosofia presso la ‘Ca Foscari e membro del Centro Studi Gorgone.

Modalità di partecipazione

Il ciclo di seminari è rivolto agli studenti e alle studentesse di:

L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali (per cui è previsto 1 cfu)

L-5 Studi filosofici e storici (1 cfu)

Gli incontri si svolgeranno in presenza. La partecipazione è aperta anche a chi non è iscritto ai Cds sopra descritti, resta comunque necessaria l'iscrizione. Verranno prese le presenze durante gli incontri, sarà ammessa una sola assenza. Al termine dei seminari, gli studenti e le studentesse che vogliono ricevere i cfu consegneranno un elaborato che affronti l'argomento trattato in uno degli incontri.