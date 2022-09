VIDEO | Monreale tra arte e cultura vinicola, visite alla scoperta del Duomo e delle eccellenze del territorio

Cinque sensi per partire alla scoperta non solo del duomo normanno, ma di tutte le eccellenze del territorio. Scoprire i mosaici da vicino, nella loro incomparabile perfezione nata da antichi artigiani, camminare nel chiostro benedettino alla luce della luna e assaporare i sentori di vini nati a pochi passi. E’ l’esperienza che ha preso vita nel weekend nel chiostro e nel Duomo di Monreale nel corso di BALHARĀ manifestazione di CoopCulture – che ha lavorato in collaborazione con la Diocesi e il Comune di Monreale, la Soprintendenza, la DocMonreale e Odd Agency, sotto il patrocinio dell’assessorato regionale al Turismo – che ha cucito insieme degustazioni delle cantine del territorio, visite speciali e esperienze a 360 gradi, per offrire ai visitatori il complesso monumentale di Santa Maria La Nova in maniera inedita.

Già ieri sera il pubblico è accorso, ha riempito le visite guidate e ha partecipato alle degustazioni nel chiostro, alla luce della luna. E stasera dalle 18,30 si replica. “Coopculture ha promosso questa due giorni che lega le eccellenze del territorio con il sito Unesco – dice Massimiliano Lombardo di CoopCulture -: un modo diverso per vivere la bellezza in un luogo unico al mondo e raccontare Monreale per un’idea diversa di Sicilia”. In degustazione le cantine del territorio.

“Il vino è racconto del territorio e della storia del luogo – racconta Mario Di Lorenzo, presidente della Doc Monreale – portare le nostre cantine in questo luogo unico al mondo, vuol dire legarsi a qualcosa di unico”. “Il nostro territorio è ricchissimo e facilmente raggiungibile: questo è un modo per scoprirlo”, interviene Costanza Chirivino di Sallier de La Tour. Le visite guidate alla scoperta del chiostro, del duomo e della mostra “Monreale negli sguardi del Grand Tour” sono state curate da Maria Concetta Di Natale e da Sergio Intorre al museo Diocesano.