Nasce a Palermo la prima Accademia di Teatro Buffo d'Italia

Da un'idea di Bibi Bianca, l'opera buffa sbarca a Palermo nel cuore del Capo. Dal 10 ottobre il via alle lezioni nella sede dell'accademia al numero 10 di via Mura di San Vito. Lunedì alle 19.30 la conferenza di presentazione: nasce così la prima scuola di Teatro Buffo in Italia.

Ma cos'è l'arte buffa? Nata a Napoli nella prima metà del XVIII secolo, consisteva spesso in scene di breve durata che venivano eseguite negli intervalli dell'opera seria. Nella storia dello sviluppo dell'opera lirica, la buffa si contrappose alle caratteristiche stilistiche della seria - costoso intrattenimento per sovrani e nobili – perché vantava l'obiettivo di trasformare l'opera in un genere in cui la gente comune potesse notare una propria somiglianza con i personaggi e immedesimarsi.

"Quando vivevo a Roma e giravo per le Accademie teatrali, - spiega Bibi Bianca - c'era un problema: gli attori uscivano tutti uguali. Mancava l'anima. Io l'ho trovata nel teatro buffo: un grande contenitore magico dove c'è tutto e di tutto. L'attore esce fuori con la sua anima, la sua adrenalina, la sua forza e il suo entusiasmo. E' se stesso ma è anche tutto".

Tra i corsi – a numero chiuso, per adulti e ragazzi – quelli di: cabaret con il docente Roberto Mannino, performance body art con Daniela Lo Cascio, la lingua siciliana scritta e parlata con Giorgio Barone, dizione con Stefania Blandeburgo e recitazione con Bibi Bianca. Nell' Accademia del Teatro Buffo, al numero 10 di via Mura di San Vito, ragazzi e adulti studiano per imparare una tradizione di immagini, burle, versi, ballate. Nella Penisola l’accademia è unica nel suo genere.