VIDEO | A ottant'anni dalla guerra, i bombardamenti su Palermo diventano una mostra: visite ai rifugi antiaerei

“Palermo… ottant’anni or sono 1943-2023” è il nome della manifestazione che vedrà per quattro mesi, dal 9 maggio al 9 settembre, numerose iniziative in tutta la città. All'archivio storico comunale un'esposizione di reperti storici organizzata dall'assessorato alla Cultura e curata da Attilio Albergoni. Gli eventi sono gratuiti