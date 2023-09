“La Palermo che mi piace”, in via Principe di Palagonia nasce un nuovo centro culturale

Si inaugura a Palermo i primi di settembre “La Palermo che mi piace”, un salotto culturale che ospita eventi con lo scopo di contribuire allo sviluppo artistico e sociale della nostra comunità, senza scopi di lucro. I valori fondanti de “La Palermo che mi piace” sono il rispetto di tutte le diversità, la solidarietà interetnica, la valorizzazione e la tutela dell’infanzia, l’attenzione alle conseguenze sociali dei cambiamenti climatici, l'impegno per la diffusione della cultura in tutte le sue forme. All'interno dei locali che si trovano via Principe di Palagonia 104 si ospitano presentazioni di libri, seminari, reading, spettacoli musicali acustici, monologhi teatrali, esposizioni di arte figurativa, corsi di formazione brevi.

Come proporre un evento

Possono richiedere l'utilizzo dei locali le associazioni culturali, gli artisti, gli scrittori, i musicisti e i creativi di ogni genere, inviando una mail al seguente indirizzo: info@lapalermochemipiace.com dopo aver letto attentamente il regolamento d'uso collegandosi a questo link: www.kaifabedizioni.com/la-palermo-che-mi-piace.