Teatro Massimo, la Carmen di Calixto Bieito è sold out

Biglietti esauriti per assistere al capolavoro di Georges Bizet, in programma dal 17 al 22 settembre in città. Il sovrintendente Francesco Giambrone: “Un segnale di grande fiducia e ripartenza”

Sold out i biglietti per assistere alla Carmen, il capolavoro di Georges Bizet, con la regia di Calixto Bieito, che da domani al 22 settembre riporta l’opera sul palcoscenico del Teatro Massimo.

“E’ una grande gioia, ma anche una bella sorpresa, non ci aspettavamo un sold out immediato su tutte le recite – dichiara Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro Massimo e presidente dell’Anfols, l’associazione nazionale delle Fondazioni lirico-sinfoniche -. Questa risposta del pubblico - continua - ci fa capire quanto desiderio ci fosse di ritornare nei nostri teatri e di ritrovare l’opera e la gioia dell’ascolto dal vivo di capolavori musicali come 'Carmen'. Ci dispiace davvero non potere accontentare tutte le richieste, ma - conclude Giambrone - confidiamo che venga aumentata, appena possibile, la capienza dei teatri al 100 per cento, considerando l’obbligatorietà del certificato verde".