Biogiornata & Agro esperienza: l'escursione tra colline, sapori e saperi

Primo appuntamento fuori città del nostro calendario, alle porte della primavera, immersi nel panorama verde della campagna siciliana a pochi chilometri da Palermo e circondati dalla natura agricola tra filari di vigneti e alberi di uliveti: questo è il paesaggio agricolo che abbiamo scelto per voi.

Per vivere una giornata di benessere e relax, respirare l'aria frizzante, pulita e fresca della campagna, rigenerarsi e assaporare cibi genuini e vini di qualità. Un territorio adagiato tra ettari collinari a ridosso della costa, di proprietà di una azienda familiare che tramanda e custodisce la memoria agricola siciliana.

Una giornata all'aria aperta che si compone di una passeggiata naturalistica per conoscere l'habitat locale, la visita guidata alle produzioni biologiche dell'azienda, la visita in apiario e l’incontro con l'apicoltore che illustrerà gli attrezzi, con l’osservazione dell'arnia trasparente, i sapori dei saperi della cucina e dei prodotti tipici a km 0. Una esperienza autentica ed emozionale adatta a tutti, per grandi e piccoli, per scoprire la bellezza del nostro meraviglioso territorio.

Note

appuntamento in struttura ore 10,30 con colazione di benvenuto

Bio Fattoria Augustali: SS 113 km 318,700- 90047 Partinico (PA)

La giornata comprende le seguenti attività:



?accoglienza e colazione di benvenuto

?incontro con l'apicoltore consegna attrezzi

esperienza guidata all’apiario dell'agrumeto e

osservazione delle arnie

?escursione naturalistica (sentiero facilmente percorribile)

?visita in cantina con degustazione

?pranzo servito a buffet, con prodotti tipici e tavoli d'appoggio

Per i bambini:

?visita guidata alla scoperta degli animali della fattoria

?utilizzo del parco giochi e degli spazi verdi

•Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento numero consentito (non oltre la sera di giovedì 14 marzo) mail info_initinere@libero.it

•costo adulti €28

•costo bambini €20 dai 2 ai 12 anni