Convegno nazionale "Dies panormitanae atque magnae graeciae" a Isola delle Femmine

Le malattie croniche, metaboliche, infiammatorie, cardiovascolari e respiratorie rappresentano una sfida significativa per i sistemi sanitari globali. Queste condizioni a lungo termine non solo aumentano la morbilità e la mortalità, ma incidono anche pesantemente sui costi della sanità pubblica. La loro importanza si manifesta in termini di bisogni non soddisfatti sia per la possibile mancanza di opzioni terapeutiche che a causa soprattutto della limitata comprensione delle loro condizioni.

La Sicilia, diventa riferimento nazionale grazie a professionisti e esperti di eccellenza e ospita il Convegno nazionale "Complessità clinica e assistenziale", da lunedì 6 a giovedì 9 maggio a Palermo, al Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine, organizzato da Cicacongress e dai Presidenti del congresso, Professore Salvatore Corrao, ordinario di Medicina interna Università degli Studi di Palermo ed il Prof. Francesco Perticone Prof. Emerito di Medicina interna Università Magna Grecia di Catanzaro. Saranno presenti opinion leader di fama nazionale e internazionale a rappresentare i diversi settori specialistici. Senza dimenticare il ruolo centrale del paziente. Il convegno, infatti, si aprirà con una tavola rotonda con le associazioni dei pazienti in un confronto diretto con gli esperti del settore.

Per affrontare le condizioni croniche sono necessarie adeguate politiche sanitarie e modelli organizzativi funzionali alla loro gestione tra ospedale e territorio. La ricerca e l’attenzione sulle malattie rare sono fondamentali per garantire equità

nel trattamento e migliorare la qualità della vita degli adulti che ne sono affetti.

Il convegno, che utilizzerà tecniche comunicative tradizionali ma anche innovative, vuole essere un punto di incontro per clinici ed esperti di valenza nazionale, dei vari settori, per discutere, approfondire e diffondere cultura scientifica pragmantica tra tutti coloro che si affrontano ogni giorno le problematiche della pratica clinica con terapia e pazienti sempre più complessi.

L’evento permetterà l’assegnazione di crediti formativi a coloro che si saranno regolarmente iscritti con registrazione al sito www.cicacongress,com. Il partecipante dovrà richiedere l’iscrizione nella sezione Eventi Res. Durante il convegno si alterneranno anche corsi di approfondimento: Diagnostica e terapia delle malattie respiratorie croniche (asma grave e Bpco); Valutazione avanzata e terapia dell’ipertensione arteriosa; Diagnosi e terapia delle lesioni del piede diabetico; Diagnostica laboratoristica strumentale per le malattie della tiroide; Laboratorio cardiovascolare in diabetologia; Ecografica muscoloscheletrica ed ecoscopia cardiorespiratoria in derma/reumatologia.